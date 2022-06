Jay Du Temple pose d’adorable façon avec les jumeaux de Katherine Levac

Katherine Levac a mis du soleil dans notre journée grâce à une photo de son bon ami Jay Du Temple en compagnie de ses deux beaux garçons.



C’est sur le compte Instagram de l’humoriste et animatrice qu’on a effectivement pu voir l’image apparaître en story.



Sur celle-ci, on voit le trio préféré de la maman pour garder Ben et Mathias avec comme légende « The Baby-Sitter’s Club » ou le club des gardiens.



On ne peut que FONDRE devant les sourires absolument craquants des jumeaux qui ont l’air complètement fans de leur gang !



Il faut savoir que Katherine Levac et Jay Du Temple entretiennent une fabuleuse relation amicale depuis plusieurs années.



Je rappelle par ailleurs que Jay Du Temple sera de retour dès l’automne à l’animation d’OD Martinique et on a pas mal hâte de découvrir la nouvelle mouture.

Vous aimerez aussi: