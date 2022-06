Katherine Levac animera la 24e édition du Gala Les Olivier!

Katherine Levac annonce une formidable nouvelle, aujourd'hui!

La populaire humoriste sera l’animatrice de la 24e édition du Gala Les Olivier, qui aura lieu le dimanche 19 mars 2023!

Dans un communiqué, la vedette explique : « Quoi de mieux que d’animer le Gala Les Olivier au retour d’un congé de maternité ! C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté la perche qui m’a été tendue par l’APIH et Radio-Canada. Nous avons bâti une équipe de course pour vous offrir une soirée festive et flamboyante. J’ai très hâte de me mettre au travail. En attendant, passez un bel été ! »