Jay Du Temple annonce une formidable nouvelle!

« Je commence à travailler sur un nouveau spectacle.

C’est encore le début du processus, mais ça prend forme.

C’est inégal, et incomplet, mais non pas moins charmant.

Billets dans ma bio. »

Lorsqu'on clique sur le lien en question, on peut voir que Jay Du Temple présente ce spectacle en rodage à plusieurs reprises au cours des prochaines semaines.

Il sera au Trèfle de Verdun les 15 et 16 juin prochains. Il s'arrêtera ensuite au Bordel 2 de Montréal les 29 et 30 juin. Puis, l'humoriste se déplacera au Théâtre Mainline, toujours à Montréal, le 1er et le 2 juillet.

Tous les détails se trouvent sur www.jaydutemple.com.