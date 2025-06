Isabelle Racicot nous emmène en coulisses de la fête du Canada

Dès 20h, plusieurs artistes canadiens se succéderont sur scène, de Sarah McLachlan à Coeur de pirate, en passant par Mitsou et TALK. Les plus nostalgiques seront heureux de voir des artistes comme Roch Voisine et Édith Butler fouler la scène aux côtés d’artistes de la relève comme le rappeur québécois Fredz ou la jeune chanteuse pop Billie du Page.

La fête du Canada à Montréal

À Montréal, les célébrations du 158e anniversaire du Canada ont lieu sur le quai de l’Horloge dans le Vieux-Port, dès 13h30. Une programmation familiale et des prestations musicales se poursuivront jusqu’en fin de soirée.

Il n’y aura cependant pas de feux d’artifice ni de défilé cette année.

Recommandé pour vous: