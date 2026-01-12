Isabelle Racicot aurait-elle retrouvé l'amour?

Début du contenu principal.
L’animatrice Isabelle Racicot a-t-elle retrouvé l’étincelle? C’est la question que tout le monde se pose depuis la publication d’un cliché pour le moins intrigant sur son compte Facebook.
Sur la photo déposée parmi une ribambelle d’images décrivant sa vie des derniers temps celle-ci ressort: prise dans la fraîcheur du décor hivernal, on aperçoit Isabelle Racicot, le visage décoré d'un sourire radieux, aux côtés d'un homme qui lui dépose un tendre baiser sur la joue.
Ce qui retient particulièrement l’attention, au-delà de leur complicité évidente, c’est l’absence totale de légende.
L’animatrice a simplement choisi d'identifier le lieu de la photo par une mention très évocatrice, «Happy place».
Pour ses abonnés, le message semble clair: son «endroit heureux» se trouve peut-être bien au creux des bras de ce mystérieux inconnu.
En légende de la suite de photos, elle a inscrit: «J’ai passé les 3 dernières semaines à recharger ma batterie et à me créer de nouveaux souvenirs avec des gens que j’aime.
Maudit que je suis bien entourée et j’espère que c’est la même chose pour vous
De retour au travail demain avec bonheur et joie!
Et NON, je n’ai pas mis le feu à ma table.»
La photo qui nous interpelle le plus...
Si cette nouvelle réjouit autant ses fans, c’est qu’Isabelle Racicot a traversé une période de grands changements personnels récemment.
Après près de 30 ans de vie commune, l'animatrice a annoncé en mars dernier sa séparation de son conjoint de longue date, Donald Pinsent.
Voir Isabelle s’afficher aussi épanouie aujourd’hui laisse présager qu’elle est prête à écrire un tout nouveau chapitre de sa vie sentimentale.
Sur le plan professionnel, Isabelle Racicot ne chôme pas. Elle continue de briller sur les ondes de Rythme et elle est toujours aussi impliquée dans des projets qui lui tiennent à cœur, multipliant les collaborations médiatiques.
