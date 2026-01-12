Isabelle Racicot aurait-elle retrouvé l'amour?

En légende de la suite de photos, elle a inscrit: «J’ai passé les 3 dernières semaines à recharger ma batterie et à me créer de nouveaux souvenirs avec des gens que j’aime.

Maudit que je suis bien entourée et j’espère que c’est la même chose pour vous

De retour au travail demain avec bonheur et joie!

Et NON, je n’ai pas mis le feu à ma table.»

La photo qui nous interpelle le plus...

Puis, sous la photo d'elle lovée contre ce bel inconnu, l’animatrice a simplement choisi d'identifier le lieu de la photo par une mention très évocatrice, «Happy place».

Pour ses abonnés, le message semble clair: son «endroit heureux» se trouve peut-être bien au creux des bras de ce mystérieux homme.