Isabelle Racicot se livre sur son célibat

On comprend donc qu'Isabelle Racicot est prête à aller en date avec des coups de coeur sur les applications de rencontre et qu'elle aime bien s'amuser avec des hommes plus jeunes... lorsqu'elle est en vacances!

Ce segment est tout simplement savoureux.

On pourra bientôt voir l'épisode entier d'Étienne te ramène avec Isabelle Racicot sur la chaîne YouTube de Cogeco.