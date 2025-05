Isabelle Racicot dévoile le secret surprenant de ses jambes de rêve

C'est via son compte Instagram que nous avons pu avoir accès à quelques images des coulisses comme cette photo où elle est accompagnée des six choristes bien connus de la populaire émission En direct de l'univers.

On a même pu obtenir le secret de ses jambes à l'allure si hydratée. Il s'agit de crème solaire en aérosol, rien de moins. Quelques minutes avant de monter sur scène, Isabelle nous a fait une démonstration sur sa jambe et on peut dire que le résultat est plutôt impressionnant. Elle nous a expliqué que sa robe fendue presque jusqu'à la hanche nécessitait un petit gloss du mollet.

On garde ce truc bien précieusement pour cet été!

Vous aimerez aussi: