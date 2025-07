Isabelle Racicot livre de rares confidences sur sa rupture

L’animatrice a aussi confié que José et Sébastien ont été très présents pour elle durant cette période difficile. José, ayant lui-même vécu une séparation, a su la soutenir grâce à son expérience, tandis que Sébastien lui a offert une écoute attentive et une présence réconfortante.

Ce secret, elle l’a gardé longtemps, ne le partageant qu’avec eux.

«Donc, moi, au quotidien, j'allais travailler, même si je vivais quelque chose de difficile. Puis j'avais du fun, il me faisait rire. Puis on était tellement proches, puis à ce moment-là, personne au bureau savait ce que je vivais. Donc, on avait comme un secret qu'on avait juste nous trois au départ, puis après ça, la productrice au contenu puis mon producteur ont été mis au courant.»

Cliquez sur le bouton jouer pour voir l'extrait.