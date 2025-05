Hugo Dubé bientôt grand-papa: «Je capote tellement!»

«Je vais tellement bien, en ce moment, que ça fait mal», a lancé Hugo, les yeux brillants de fierté en entrevue avec le 7 Jours. Il a révélé que son fils aîné, Louis-Bernard, attendait son tout premier enfant. «On l’a appris en janvier, et pour moi, ça a été la plus grande des nouvelles. Je vais être un papi gâteau, c’est certain.» On n'a pas de mal à l'imaginer (après toutes les saisons de Ramdam qu'on a vues)!

Avec beaucoup d’émotion, Hugo s’est souvenu de ses années comme jeune papa: «J’adorais tellement ça quand mes enfants étaient petits!» L’idée d’avoir un petit-fils le remplit d’un bonheur qu’il qualifie lui-même de bouleversant. «Je capote tellement!», a-t-il répété, incapable de cacher son excitation. Le bébé est attendu pour juin, et déjà, Hugo et sa conjointe Denise se préparent à endosser les tendres surnoms de Papi Gogo et Mamie Gizou.

On les imagine déjà le cœur grand ouvert pour ce nouveau chapitre!