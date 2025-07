Hulk Hogan est décédé

Hulk Hogan, une star dans le monde du catch

Hulk Hogan, qui est né sous le nom de Terry Eugene Bollea, était l'un des plus célèbres catcheurs. Le catch est une forme de lutte professionnelle et de divertissement qui combine perfomances sportives et théâtrales.

Il était reconnu par tous avec sa longue moustache en forme de fer à cheval et ses nombreux bandanas.

Le catcheur a signé avec la World Wrestling Federation (WWF) en décembre 1983. Il a remporté plusieurs événements de catch dans les années 1980 et 1990 avant de prendre une pause pour se consacrer à la télévision et au cinéma pendant quelques années.

La World Wrestling Federation (WWF) est maintenant connue comme étant la World Wrestling Entertainment (WWE).