Harry Standjofski s’éteint à 66 ans

Le Théâtre Duceppe lui a rendu hommage avec émotion: « Un grand homme de théâtre, aussi exceptionnel dans la langue de Molière que dans celle de Shakespeare. » Il avait d’ailleurs brillé dans trois de leurs productions: Une maison face au nord, Les chroniques de Saint-Léonard et tout récemment, Docteure, où son interprétation du Docteur Copley avait profondément marqué le public.

Harry a aussi fait sa marque au petit écran, dans des séries chères au cœur du public québécois: Catherine, L’Auberge du chien noir, Faits Divers, C’est comme ça que je t’aime, Chouchou… la liste est longue. Il avait aussi eu des rôles au cinéma, notamment dans X-Men, Assassin’s Creed: Ascendance, Moonfall, Beau is Afraid et Target Number One.

Nos pensées accompagnent sa famille, ses amis, ses collègues et tous ceux qu’il a touchés de près ou de loin.