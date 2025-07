«Adieu Thierry»: Guy A. Lepage réagit au décès du créateur de Tout le monde en parle

Toujours vêtu de vêtements noirs, Thierry Ardisson a animé et produit plusieurs émissions qui ont marqué la télévision française comme Paris Dernière, Tout le monde en parle, On a tout essayé et Salut les Terriens!.

En plus de travailler dans le milieu télévisuel, il a écrit quelques ouvrages au fil des ans. L'homme en noir est son dernier livre qui est paru en mai 2025.