Coco Belliveau de Big Brother Célébrités nous présente son amoureux

Les plus attentifs se rappelleront peut-être avoir aperçu la binette de Guillaume lors de la dernière semaine de la plus récente saison, quand il est venu apporter discrètement (et timidement!) son appui à Coco dans l’espoir qu’elle mette la main sur le grand prix. Cette fois, plus question de rester dans l’ombre: les tourtereaux ont foulé le tapis rouge collés-collés!

En couple depuis déjà trois ans, Coco et Guillaume ont charmé les photographes présents sur place. Et il faut dire que l’ambiance s’y prêtait parfaitement!

Ils sont adorables, n'est-ce pas?!