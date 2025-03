Un tendre hommage: Céline Dion célèbre l'anniversaire de sa défunte maman

En plus de cet hommage bien personnel, la superstar a également profité de sa tribune pour sensibiliser à une cause qui lui tient à cœur. Plus tôt cette semaine, elle a publié une entrevue vidéo avec la Dre Amanda Piquet afin de marquer la journée de prévention du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare dont elle est atteinte.

L’an dernier, la Fondation Céline Dion a d'ailleurs fait preuve d'une grande générosité en annonçant un don de deux millions de dollars pour créer une chaire en neurologie auto-immune au campus médical Anschutz de l’Université du Colorado. La Dre Piquet, spécialisée dans ce domaine, en est la première titulaire.

Malgré les épreuves, Céline continue d'inspirer par sa résilience et son engagement.