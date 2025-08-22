Guillaume Lambert donne des nouvelles de sa guérison

Guillaume Lambert a donné des nouvelles de sa guérison après sa violente chute survenue pendant une représentation de La pièce qui tourne mal en juillet denier.

On se rappelle qu’en raison d’une erreur technique avec la structure du décor, le comédien était tombé de très haut, se brisant un pied et se blessant un peu partout sur le corps.

Dans une publication déposée sur son compte Instagram dans les dernières heures, il a toutefois montré l’évolution d’un bleu en particulier, qui prenait une grande partie de son biceps.

Non seulement un mois plus tard le bleu est guéri, mais en plus, une nouvelle œuvre d’art apparaît maintenant à sa place: un tout petit tatouage d’un diachylon sur lequel il est inscrit «bobo».

