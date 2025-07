Guillaume Lambert se blesse en pleine représentation et doit interrompre ses activités professionnelles

Résultat: Guillaume doit prendre une pause de toutes ses activités professionnelles, le temps de guérir. Une pause forcée qu’il accepte avec philosophie, malgré une certaine tristesse de devoir quitter temporairement cette production qu’il chérissait tant. Il en parle d’ailleurs avec beaucoup d’émotion:

«Ce qui me fait le plus de peine c’est de ne plus pouvoir jouer le spectacle pour le moment. On a travaillé tellement fort et le résultat était déjà impressionnant. J’en étais très fier. La première a été extraordinaire!»

Entre reconnaissance et auto-dérision, il remercie le personnel médical de Drummondville pour leur prise en charge rapide, ses collègues pour leur soutien indéfectible… et le public, pour leur vague d’amour instantanée.

Et fidèle à lui-même, Guillaume conclut avec une image qu’on n’est pas près d’oublier:

«Êtes-vous déjà arrivé à l’hôpital déguisé en bonhomme des années 20 avec une moustache maquillée avec du mascara? Moi oui.»