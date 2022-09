Tapis rouge: tout le gratin québécois était réuni pour la première du film Niagara!

La grande première du long métrage Niagara, écrit et réalisé par Guillaume Lambert, a eu lieu ce mardi au Théâtre Outremont de Montréal.

Le film met en vedette François Pérusse, Éric Bernier et Guy Jodoin, qui interprètent trois frères dans la cinquantaine qui doivent reprendre contact suite à la mort de leur père, décédé prématurément d’un malheureux Ice Bucket Challenge.

En plus des trois rôles-titres, Niagara compte une impressionnante distribution comprenant Marcel Sabourin, Muriel Dutil, Marie Eykel, Elisabeth Chouvalidzé, Geneviève Néron, Guillaume Lambert, Marie-France Marcotte, Emi Chicoine, Ariel Charest et Josée Deschênes. Tout comme François Pérusse, Véronic DiCaire et Katherine Levac tiennent leur premier rôle dramatique au cinéma, respectivement comme mère et fille.