Guillaume Cyr explique pourquoi il a accepté de jouer nu

«OK, passe par-dessus ta peur, puis va réaliser ton rêve de faire des grandes performances», conclut Guillaume Cyr.

Le film Lucy Grizzli Sophie est sorti l'hiver dernier.

Réalisé par Anne Émond, ce long métrage est scénarisé par l'actrice et dramaturge Catherine-Anne Toupin et la met en vedette dans le rôle principal aux côtés de Guillaume Cyr, Lise Roy et Marjorie Armstrong.