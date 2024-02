Lucy Grizzli Sophie: Catherine-Anne Toupin brille sur le tapis rouge de la première du film!

La 42e édition des Rendez-vous Québec Cinéma a débuté en grandes pompes mercredi soir au Théâtre Outremont avec la grande première du film Lucy Grizzly Sophie, un thriller psychologique adapté de la pièce de théâtre La meute.

Réalisé par Anne Émond, le film est scénarisé par l'actrice et dramaturge Catherine-Anne Toupin et la met en vedette dans le rôle principal aux côtés de Guillaume Cyr, Lise Roy et Marjorie Armstrong.