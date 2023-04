Guillaume Cyr fond en larmes en se confiant sur son rôle dans le film Louis Cyr

En somme, cette entrevue avec Guillaume Cyr a été l'occasion de découvrir une facette plus intime de l'acteur. En plus de parler de son rôle emblématique dans le film sur la vie de Louis Cyr, il s'est confié sur les défis du métier de comédien et sur sa vie. Entouré de la comédienne Jessica Barker et de la chanteuse Marie-Denise Pelletier, Guillaume Cyr s'est ouvert ce qui nous a permis de mieux connaître l'homme derrière le comédien.

D'ailleurs vous pouvez voir Guillume Cyr dans la populaire série La Confrérie sur les ondes de Noovo et sur Noovo.ca

