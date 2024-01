Voici ce que devient Catherine-Anne Toupin

La savoureuse comédie Moi non plus! est de retour sur Crave.

Cette série est coécrite par Catherine-Anne Toupin, qui tient le rôle féminin principal aux côtés de Vincent Leclerc. Dans la deuxième saison, leurs personnages que tout semble opposer se réveillent au lendemain d'un double événement traumatique.

Afin d'en savoir plus sur la suite de Moi non plus!, et d'en connaître davantage sur les multiples facettes de son métier, nous avons discuté avec Catherine-Anne Toupin.

