Gino Chouinard partage un rare moment complice avec son fils au Grand Prix

Le cliché, capté sous un ciel ensoleillé, respire la complicité père-fils!

En plus de profiter de l’ambiance survoltée de la F1, Gino est aussi sous les projecteurs pour une toute autre raison: il est finaliste de la saison 3 de Sortez-moi d’ici! La grande finale est prévue pour ce dimanche 15 juin et on saura enfin qui repart avec le titre de gagnant ou gagnante de cette aventure jungle!