Ginette Reno et France Castel réunies dans ce nouveau projet emballant!

Alors qu'elle discutait avec le magazine, Ginette Reno a donné quelques détails sur ce projet emballant :

« Ça se passe dans une résidence pour personnes âgées, et j’y jouerai aux côtés de France Castel. Le projet pourrait se transformer en film. »

Wow! En attendant de voir si ce scénario est porté au grand écran, on se réjouit de savoir qu'on pourra voir ces deux grandes célébrités dans le même spectacle!

Pour l'instant, on ignore à quel moment on pourra voir la comédie musicale La résidence Leclerc et fille. Gageons que les billets s'envoleront en un rien de temps!