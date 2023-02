Nouveau projet surprenant pour France Castel

Voici le synopsis de ce dessin animé pour adultes :

Nous sommes au milieu des années 1980, à la fin de la guerre froide. Chargé des missions les plus périlleuses, l’agent du FBI Red Ketchup les réussit à chaque fois. La carrure impressionnante de ce colosse aux yeux rouges et à la chevelure orange suffit à faire trembler ses ennemis. Avec zèle et désinvolture, il prend tous les risques nécessaires pour parvenir à ses fins, même si cela implique habituellement des dommages collatéraux majeurs. Le FBI, qui le considère comme un fardeau, l’envoie en mission lointaine en espérant qu’il ne revienne jamais. Mais Red Ketchup revient toujours!

France Castel est très emballée par ce projet drôle, irrévérencieux et différent. Elle s'est confiée à Télétoon la nuit dans les coulisses de Red Ketchup :

 

Cette production originale québécoise est basée sur la bande dessinée à succès de Pierre Fournier et Réal Godbout.

À voir dès le mois d'avril à Télétoon la nuit!