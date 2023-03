Merveilleuse nouvelle pour les fans de Ginette Reno

Ginette Reno annonce une merveilleuse nouvelle à ses fans, aujourd'hui!

Le 6 avril prochain, la plus grande voix du Québec lancera une première autobiographie en plus de 60 ans de carrière, intitulée simplement Ginette. Le même jour, elle dévoilera également C'est tout moi, son 42e album, cinq ans après À jamais paru en 2018 et certifié platine.

Écrite avec la collaboration complice de l’auteur-compositeur Lambert, l'autobiographie Ginette racontera le parcours de la légende de la chanson.

« C’est ma vie. C’est ma bio, à moi. Je vous jure que je m’y révèle telle que je suis. Je vous ouvre mes jardins les plus secrets. Je sais, comme vous savez, que ma voix est ma voie. Mais… je ne suis PAS qu’une chanson ! », déclare Ginette Reno, dès les premières pages.