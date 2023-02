Ginette Reno est en convalescence

Voici ce qu'a confié Ginette Reno à ce sujet :

« En 10 jours, j'ai été opérée deux fois. Quand je suis rentrée le 20 décembre, je n'étais pas très forte [...] J'ai été au lit pendant quand même un bon bout. Là, je remonte la pente, tout doucement. Je recommence à chanter, je recommence à penser que je suis Ginette Reno »

Fiou! Une fin d'année intense pour la grande dame de la chanson.

Rappelons que Ginette Reno a fait une crise cardiaque en 2013, puis subi un malaise cardiaque en 2021. Elle a ensuite eu la confirmation qu'elle avait deux maladies : l'une du coeur, qui a nécessité une opération, et l’autre plus rare et très sérieuse qui demande un suivi rigoureux et une prise de médicaments.

On est heureux de savoir qu'elle va mieux et qu'elle se remet tranquillement sur pied.