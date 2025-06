Rayane de Survivor Québec réussit un des plus grands revirements de la saison

Depuis quelques jours, deux stratégies ont été créées en parrallèle. Geneviève et William avaient chacun monté un plan… l’un contre l’autre.

De son côté, Geneviève pensait contrôler le vote pour faire sortir William. Dans un moment seule avec la caméra, elle a dévoilé que son plan se déroulait à merveille: William n’avait pas gagné l’immunité, Ashly avait le collier et il suffisait maintenant de le convaincre de voter contre Myriam. Ce qu’elle ignorait, c’est que Rayane cachait un avantage secret, un deuxième vote en banque.

«La troisième étape, ça va être au conseil. On espère que William se sente assez en confiance pour ne pas jouer son immunité. À ce moment-là, il va y avoir deux votes contre Rayane, de Danielle et Myriam, un vote contre Myriam, de William, et il y aurait trois votes contre William. Donc, c’est lui qui sortirait ce soir.»