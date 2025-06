Survivor Québec: voici ce que la conjointe d'André lui a préparé avant son départ

André de Survivor Québec nous fait craquer dans une nouvelle vidéo!

Sur les images dévoilées sur Instagram, le sympathique Jonquiérois révèle que c'est son amoureuse qui a préparé sa valise avant de s'envoler aux Philippines.

Chaque vêtement était soigneusement roulé dans un petit sac de plastique, question d'éviter qu'il ne soit fripé et qu'il ne prenne trop de place.

En plus de cela, la conjointe d'André de Survivor Québec a préparé une attention toute spéciale pour s'assurer qu'il ait fière allure lors des jurys. Avant son départ, elle lui a demandé d'enfiler tous ses ensembles un par un et les a pris en photo. Ces clichés ont été imprimés et placés dans sa valise afin de servir de guide au moment de s'habiller! C'est tellement cute!

Voici la vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication ci-dessous: