Geneviève Pettersen publie une série de photos avec son chum, Pierre-Yves McSween

Début du contenu principal.
Geneviève Pettersen a charmé le public en partageant une série de photos d’elle et de son amoureux, Pierre-Yves McSween.
Dans une ambiance des Fêtes, elle a trouvé le prétexte parfait pour faire jouer All I Want for Christmas Is You et accompagner ces clichés tout en douceur du couple.
Sur les images, on les voit se coller et s’embrasser, ce qui a visiblement amusé Geneviève, qui a écrit en légende: «Il va tellement haïr ça. 🙃»
Une prédiction confirmée dans les commentaires, alors que Pierre-Yves a réagi avec autodérision et une blague de comptable: «T’as raison hahahaha. Est-ce que le 26 décembre s’en vient qu’on passe aux bilans annuels?»
Cliquez sur les flèches au centre de l'image pour voir toutes les magnifiques photos.
Au cours des dernières semaines, Geneviève a partagé à quelques reprises des moments de son quotidien avec le vulgarisateur comptable.
Notamment dans une vidéo où on le voit faire la vaisselle tout en répondant à deux questions de l’animatrice sur le patriarcat. L’occasion permet aussi de découvrir le petit surnom affectueux qu’elle donne à son amoureux.
Cliquez sur le bouton JOUER pour le découvrir: