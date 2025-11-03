Après avoir perdu son micro, Geneviève Pettersen donne sa démission

Début du contenu principal.
La journaliste et chroniqueuse Geneviève Pettersen prend la décision de quitter Cogeco. C’est dans une publication déposée sur ses réseaux sociaux qu’elle mentionne que l’entreprise ne concorde plus avec ses valeurs.
Voici ce qu’elle a écrit:
«J’ai pris la décision de quitter Cogeco. C’est une décision mûrement réfléchie, motivée par un besoin de cohérence avec mes valeurs et ma façon de concevoir mon métier.
Il est essentiel pour moi de travailler dans des organisations qui véhiculent des valeurs auxquelles j’adhère. Et quand ce n’est plus le cas, je préfère partir et me concentrer sur des projets qui vont dans ce sens.
Je crois aussi que les voix féminines ont plus que jamais leur place dans un contexte médiatique, politique et social qui change très vite.
Merci à celles et ceux avec qui j’ai eu le privilège de collaborer, et merci aux auditrices et aux auditeurs, toujours présent·es, toujours bienveillant·es.
La suite s’écrira autrement, avec la même rigueur et la même liberté. Toujours.»
Après avoir perdu son émission au 98,5 FM à la fin du printemps dernier, la communicatrice réalisait maintenant des chroniques sur la même antenne, ainsi qu’à Rythme, station sœur du 98,5 FM.
Plusieurs personnalités ont pris le temps de lui envoyer de l’amour sous sa poignante annonce dont son conjoint, Pierre-Yves McSween qui a réagi avec un petit cœur rouge.
On pouvait lire, ce matin, des mots d’encouragement de la part de Kim Rusk, Alex Perron, Alexandre Champagne, Jessica Barker et Guylaine Guay entre autres.
