Après avoir perdu son micro, Geneviève Pettersen donne sa démission

«J’ai pris la décision de quitter Cogeco. C’est une décision mûrement réfléchie, motivée par un besoin de cohérence avec mes valeurs et ma façon de concevoir mon métier.

Il est essentiel pour moi de travailler dans des organisations qui véhiculent des valeurs auxquelles j’adhère. Et quand ce n’est plus le cas, je préfère partir et me concentrer sur des projets qui vont dans ce sens.

Je crois aussi que les voix féminines ont plus que jamais leur place dans un contexte médiatique, politique et social qui change très vite.

Merci à celles et ceux avec qui j’ai eu le privilège de collaborer, et merci aux auditrices et aux auditeurs, toujours présent·es, toujours bienveillant·es.

La suite s’écrira autrement, avec la même rigueur et la même liberté. Toujours.»