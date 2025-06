«Ç’a été un grand choc»: Geneviève O’Gleman s’ouvre sur la fin de son émission télé

La Place Bell vibrait à l'énergie des créateurs de contenu samedi dernier lors de la 3e édition du Gala InfluenceCréation, qui vise à récompenser les talents s’étant le plus démarqués. En tout, 21 prix ont été décernés. L’autrice et nutritionniste Geneviève O’Gleman est repartie avec une statuette pour la catégorie Chef, foodie et nutrition. Une reconnaissance qui arrive à près d’un an de la fin de son émission Savourer, qui était diffusée à Radio-Canada.

Geneviève n’a pas manqué d’en faire mention lors de son discours de remerciements, écoutez ce qu'elle avait à dire.