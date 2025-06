Mathieu Dufour annonce qu’il va se raser la tête

« Quand je vais avoir atteint 500 000 $, on sait pas ça peut prendre combien de temps. Autant ça peut prendre quelques mois que ça peut prendre genre 2-3 ans. Je m’en torche, je me rase quand ce montant-là est amassé, pis pas avant », lance-t-il avec son franc-parler habituel.

Dans sa vidéo, Math explique que la mission de Leucan le touche particulièrement. Il parle avec émotion du rôle essentiel que l’organisme joue depuis plus de 45 ans. « Ils aident pas juste les enfants, mais aussi les parents, les familles au complet. »

Et pour montrer à quel point il est sérieux, il a lancé sa levée de fonds… et en quelques heures déjà plus de 36 000 $ ont été récoltés! La réponse du public a été instantanée! Des centaines de personnes ont commencé à partager la nouvelle et même des personnalités connues sont venues l’encourager dans les commentaires.