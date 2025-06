Emy Lalune vole la vedette sur le tapis rouge du Gala InfluenceCréation

Et la soirée ne faisait que commencer pour elle! En plus de briller sur le tapis rouge, elle est repartie avec le prix de Tiktokeuse de l’année. Un honneur pleinement mérité pour celle qui enchaîne les vidéos virales, les moments drôles et les messages authentiques sur la plateforme.

Petit moment cute qui a charmé bien des gens: Emy était accompagnée de son amoureux, Ali Bensaud et les tourtereaux ont même échangé un doux baiser devant les photographes!

Jetez un œil à toutes les photos du tapis rouge, ça vaut le détour!