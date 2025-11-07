À l’aube de l’ADISQ, David Laflèche révèle des secrets de production

Début du contenu principal.
David Laflèche nous a offert un accès privilégiée aux répétitions du Gala de l'ADISQ 2025 sur Instagram!
Le musicien est le directeur musical de ce gala depuis maintenant 20 ans. Cette année, il a eu envie de nous faire vivre la frénésie des coulisses.
Après avoir expliqué en quoi consiste son rôle de directeur musical au Gala de l'ADISQ, David Laflèche nous emmène en répétition avec Roch Voisine et Isabelle Boulay!
Même s'il pratique son métier depuis des années, David Laflèche admet qu'il est toujours aussi impressionné par le talent des chanteurs et des chanteuses qui l'entourent.
Voici la vidéo gorgée de secrets de production du Gala de l'ADISQ partagée par le directeur musical sur Instagram, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication ci-dessous:
«Une des choses que j'adore, c'est lorsqu'une femme interprète la chanson d'un homme, et vice-versa. Dans ce cas-ci, j’ai proposé à Isabelle [Boulay] de chanter Là-bas dans l’ombre, et à Roch [Voisine] Je t’oublierai. Proposition qu’ils ont acceptée à mon grand plaisir.»
On comprend David Laflèche d'avoir eu des frissons. On a tellement hâte d'entendre la version finale!
Le 47e gala de l’ADISQ sera présenté sur ICI TÉLÉ ce dimanche 9 novembre à 20h.
Toujours sur le thème musical, nous avons appris une bonne nouvelle pour les amateurs de musique country-folk!
En plus de ses projets plus personnels, David Laflèche se lance dans une aventure excitante, un nouvel album avec son groupe de bluegrass, le Big O String Band.
Sur les réseaux sociaux, le musicien, compositeur et réalisateur québécois a effectivement annoncé que lui et ses 4 partenaires de scène entamaient officiellement l'enregistrement d’un tout premier album studio de compositions originales.
