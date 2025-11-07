À l’aube de l’ADISQ, David Laflèche révèle des secrets de production

David Laflèche nous a offert un accès privilégiée aux répétitions du Gala de l'ADISQ 2025 sur Instagram!

Le musicien est le directeur musical de ce gala depuis maintenant 20 ans. Cette année, il a eu envie de nous faire vivre la frénésie des coulisses.

Après avoir expliqué en quoi consiste son rôle de directeur musical au Gala de l'ADISQ, David Laflèche nous emmène en répétition avec Roch Voisine et Isabelle Boulay!