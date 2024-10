Bonne nouvelle pour l'humoriste Angelo Schirald de Quel talent!

Voici sa grande annonce sur Instagram:



«Très fière de revenir avec mon spectacle d'une heure "L'Élu". "L'Élu" est la consécration de mon travail acharné depuis les dernières années. Après mon passage à #queltalent, j'ai réalisé que j'étais peut-être bel et bien l'Élu ! Les messages que je reçois et la vague d'amour que vous me donnez me donnent envie de venir vous voir et de partir en tournée ! Je ne prétends pas guérir les aveugles et je n'ai pas vraiment de nouvelles à vous partager, mais je vous garantis que vous sortirez de mon spectacle transformés !



Voici le lien pour ma première à Montréal, en espérant vous y voir en grand nombre !



https://lepointdevente.com/billets/lelu



Pour ceux qui me suivent sur instagram lien dans ma bio



Un immense merci à GPRG (Gestion Production Reuben Gamez) pour leurs précieux soutiens dans la production de mon spectacle ! Je tiens également à exprimer ma gratitude à Philippe Drolet, mon auteur, dont l'inspiration me pousse à dépasser mes limites. La chimie que nous partageons est indéniable.», dévoile-t-il.

Rappelons qu'Angelo a récemment été éliminé une deuxième fois dans Quel talent!, après avoir été sauvé au repêchage par son fan numéro 1, Serge Denoncourt. Bien qu’il ait dû s'incliner face au talent de Lil Zak, son parcours a été inspirant.

On lui souhaite tout le meilleur pour la suite et on lui dit MERDE pour son spectacle!