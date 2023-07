Gabrielle Destroismaisons: voici les dernières nouvelles sur la chanteuse

Le parcours professionnel de Gabrielle Destroismaisons

On a découvert la chanteuse en 2000 alors qu'elle dévoilait son premier album à succès, Et Cetera. En juin 2023, la chanteuse a d'ailleurs lancé une version inédite de la pièce mythique du même nom. Puis, à l'été 2023, on a aussi la chance de retrouver Gabrielle Destroismaisons sur scène avec le spectacle Nos icônes.

L'artiste a également participé à deux comédies musicales dans sa carrière: elle a tenu le rôle de Fleur-de-Lys dans Notre-Dame-De-Paris (2000) et de Lucy dans Dracula (2007).

Lieu et date de naissance

Saint-Lin, le 29 décembre 1982

Les membres de sa famille

Gabrielle Destroismaisons avait rencontré son ancien conjoint, Pascal, alors qu'elle faisait partie de la distribution de Notre-Dame-De-Paris. Gabrielle Destroismaisons s'est ensuite fiancée avec son amour de jeunesse, Alexandre Martel, en avril 2021.

Le 29 décembre 2022, la chanteuse confirmait sur Facebook être en couple avec Stéphane Scraire.

Facebook: Gabrielle Destroismaisons | Instagram: @gabrielle_destroismaisons