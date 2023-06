Attention, le feu: Gabrielle Destroismaisons dévoile une version inédite d'Et Cetera!

La chanson Et Cetera"est un véritable hymne pop qui a marqué toute une génération. Elle figurait sur l'album "ETC...", le premier opus de Gabrielle Destroismaisons, qui s'est rapidement hissé au sommet des classements et a été certifié platine. En 2001, elle a remporté le Félix de la révélation de l'année de l'ADISQ, consacrant ainsi le talent et le succès de la jeune artiste.

Pour cette nouvelle version acoustique, Gabrielle Destroismaisons a collaboré avec les Productions Grand V, assurant également le rôle de coproductrice. La réalisation de cette nouvelle interprétation a été confiée à Gabriel Bertrand-Gagnon et Janik V. Dufour, qui ont su capturer l'essence et la simplicité de la chanson originale.