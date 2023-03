Gabrielle Destroismaisons révèle une de ses plus grandes fiertés à Gildor Roy

« Mon cerveau était tellement rouillé. Ça a été tellement une fierté parce que j'ai trouvé ça quand même difficile le gros succès, et éventuellement, le plus de succès. Ça a joué sur mon estime de moi beaucoup. [...] J'ai fini et c'est une de mes plus grandes fiertés. Tsé j'ai gagné un Félix dans la vie pour révélation de l'année, mais mon diplôme d'études secondaires, il est aussi important, même sinon plus. »

