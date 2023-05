Voici quand vous pourrez revoir Gabrielle Destroismaisons sur scène

C’est toujours intéressant d’en apprendre plus sur les artistes qu’on aime! D’ailleurs, Gabrielle Destroismaisons nous a fait un grand plaisir en dévoilant certains volets de sa vie qu’on connait moins bien.

La chanteuse d’Et Cetera et entrepreneure qui vit à la campagne est inspirante pour plusieurs raisons et on adore en apprendre plus sur elle. Découvrez ici quelques faits intéressants à savoir sur elle!