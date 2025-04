Découvrez le côté givré de Martin St-Louis

On adore le montage, qui nous permet de voir de plus près les moments les plus mignons de Martin St-Louis avec le chien.

À l'origine, cette vidéo a été partagée sur le Web par @HabsOnReddit. Dans la section des commentaires, les gens sont totalement attendris.

Plusieurs déclarent aussi qu'on reconnaît la bonté d’une personne dans la manière qu’elle agit avec les animaux.

Martin St-Louis dans un nouveau documentaire sur les Canadiens