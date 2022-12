Maripier Morin sur sa relation avec Brandon Prust: « C'était toxique »

« Ma précédente relation, que j'ai vécue pendant 10 ans, était toxique pour l'un comme pour l'autre. Mon ex a eu énormément de mal à vivre sa fin de carrière et je me suis concentrée à être son soutien psychologique. En même temps, je travaillais comme une folle et je ne me suis pas occupée de moi. [...] Je n'ai pas pris le temps de vivre ma séparation ni mon divorce. J'ai balayé tout ça sous le tapis et je me suis encore plus consacrée au travail. J'étais une bombe à retardement, et je le savais. »

Dans la même entrevue, Maripier Morin a parlé de son cheminement et confié qu'elle devait maintenant se « surveiller » pour ne pas tenter de combler le vide qu'elle ressent encore.