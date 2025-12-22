Cette comédienne que vous aimez s’amène dans Indéfendable dès janvier

Elle prêtera ses traits à Lise Renaud, une cliente que la jeune avocate Mélodie (Naïla Louidort) acceptera de représenter au cours de la première semaine de la mi-saison. Si peu de détails ont été dévoilés concernant cette nouvelle intrigue, on sait déjà que ce dossier obligera Mélodie à faire preuve d’une grande créativité et d’ingéniosité! On a bien hâte d'en savoir plus!

Rappelons que Frédérike Bédard s’est récemment démarquée auprès du grand public grâce à son passage remarqué à Zénith en début d’année. En fiction, elle a également multiplié les projets au fil des ans, avec des rôles dans 5e Rang, Hôtel, Bon matin Chuck et La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé. On pourra également la voir dans la nouvelle mouture de Ladies Night!

Appréciée pour sa justesse et sa présence à l’écran, la comédienne possède aussi un parcours de vie hors du commun, un élément qui ajoute à l’admiration qu’elle suscite auprès du public et de ses pairs.