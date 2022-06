François Lambert annonce une GRANDE nouvelle!

Travaillant tous les jours sur sa ferme, François nous fait saliver quotidiennement avec ses produits à l'érable qu'il partage sur les réseaux sociaux, tout comme une panoplie d'autres petites douceurs et confiseries.

C'est donc avec bonheur qu'on découvre que François travaille sur un tout premier livre de recettes de son cru!

C'est via Instagram que l'homme de la terre a dévoilé la merveilleuse nouvelle à ses fans:

«Le livre de recettes avance bien !



Aujourd’hui on travaillait la saucisse de porc à l’ail noir. C’était la première fois que je faisais des saucisses. Normalement je fais des boulettes et c’est bien correct aussi.



Ce livre, c’est mon 4e et mon premier de recettes. Faire un livre, c’est un gros travail et c’est épuisant, mais c’est aussi très gratifiant.



Dans ce livre, vous allez découvrir les produits de la terre. Que des produits qu’on peut faire pousser ou qui vit au Québec et des recettes complexes, mais faciles à exécuter.



Le livre est prévu pour le mois de septembre et on commence à se sentir comme un élève qui manque de temps pour ses travaux de fin d’année.



Bien hâte de vous faire découvrir mes recettes.



#ailnoir #blackgarlic #entrepreneur #porcduquebec #erable #erableduquebec #popcorn #barbeapapa #saucisse #ferme #agriculteur #agriculteurduquebec #achatlocal»