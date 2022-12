François Lachance de Star Académie est papa et partage d'adorables photos de son bébé

«Né le 17 décembre 2022. L'amour de notre vie, le petit Arnaud Lachance. Sa maman @marieeveras a été extraordinaire du début à la fin et notre famille se porte à merveille. C'est le début d'une belle aventure qui commence. 🥰



On en profite pour remercier les infirmières de l'hôpital de Chicoutimi et tout le personnel impliqué dans la mise au monde de ce petit parfait. Vous avez été super!», dévoile-t-il sur Instagram.

Awwww! On craaaque! La petite binette d'Arnaud est trop cute!

Voyez plus de photos ci-dessous...