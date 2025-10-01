L'agence de France Castel publie une mise au point quant à son état de santé

Début du contenu principal.
L’agence MVA, qui représente France Castel, a donné des nouvelles de l’animatrice.
Actuellement en traitement, son état de santé faisait l’objet de certaines rumeurs. Son agence a donc tenu à mettre les choses au clair en publiant un message sur Instagram pour rassurer le public et préciser que France est entre de bonnes mains.
Le message précise que France suit présentement des traitements, qu’elle y répond très bien et qu’elle est entourée de sa famille ainsi que du personnel hospitalier. L’équipe ajoute qu’elle conserve l’enthousiasme et la combativité qu’on lui connaît si bien.
Voici la publication:
Évidemment, les commentaires sous la publication souhaitent un prompt rétablissement à la populaire animatrice et comédienne.
Rappelons qu’en juin dernier, France Castel avait annoncé devoir ralentir ses activités. Elle s’était alors retirée de l’aventure des Belles-Sœurs symphonique, où elle devait incarner Rhéauna Bibeau dans la comédie musicale présentée cet été.
Pour le moment, peu d’informations supplémentaires circulent sur l’état de santé de la comédienne. Elle sera toutefois à l’affiche du film Les Furies, qui sortira le 28 novembre partout au Québec.
