France Castel enflamme En direct de l’univers avec une performance record

Cependant, le moment le plus marquant de la soirée est venu de France Castel, qui a littéralement enflammé le plateau avec une interprétation enivrante de la chanson I Lost My Baby de Jean Leloup. Sa performance magistrale a subjugué le public et les téléspectateurs, prouvant une fois de plus son immense talent et sa passion pour la musique.

France Beaudoin n’a pu s’empêcher de souligner l’impact de cette prestation en déclarant: «France Castel, tu as brisé l’internet, jamais on n’avait vu 350 commentaires en moins de 5 minutes!»