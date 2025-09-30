France Castel est impitoyable en coach de roller derby

Début du contenu principal.
Le film Les Furies dévoile ses premières images, et le résultat s’annonce surprenant.
Première comédie sportive québécoise portée par des femmes, ce long métrage met en vedette Gabrielle Côté, qu’on a connue dans la populaire série STAT dans le rôle de Laurence Caron.
Dans la bande-annonce, on découvre une France Castel complètement déjantée dans le rôle d’une coach de roller derby. Aux côtés d’une joueuse de hockey impulsive, cette impitoyable octogénaire, ancienne championne de derby, élabore un plan audacieux: recruter les laissées-pour-compte de la ville pour former une équipe clandestine de roller derby.
Découvrez la bande-annonce juste ici!
Le film réunit une distribution cinq étoiles avec Gabrielle Côté, Anne-Élisabeth Bossé, Juliette Gosselin, Aurélia Arandi-Longpré, Debbie Lynch-White, Lyraël Dauphin, Ximena Ferrer, Nathalie Doummar, Sandrine Bisson, Samantha Fins, Thérèse Perreault, Carmen Sylvestre, Florence Boulé-Moineau, Louis Carrière, Antoine Pilon, Maxime de Cotret et Antoine Bertrand.
Le film prendra l’affiche le 27 novembre prochain dans les salles de cinéma à travers le Québec.
