En direct de l’univers: France Beaudoin dévoile sa première kidnappée du public

L’incontournable émission, En direct de l’univers, célébrera sa 400e samedi soir. Pour l’occasion, France Beaudoin et son équipe, ont décidé de surprendre le public plutôt qu’un artiste. Une trentaine de personnes représenteront le Québec. Voyez les images de quelques kidnappées dans la vidéo ci-dessous.
Depuis le début de la semaine, la production se promène sur les routes du Québec, pour enlever des gens de partout dans la province sur 2500 km de territoire: Montréal, Matagami, Beauport et Neufchâtel entre autres. Tout ça en trois jours!
Hier, sur les réseaux sociaux du grand variété, on a publié la réaction de Nancy de Lebel-sur-Quévillon. Regardez l’irrésistible vidéo plus bas.
«Non, non, non!», s’exclame-t-elle à répétition. La femme n’en revenait pas de tout le chemin parcouru pour la surprendre: «Tu ne viens pas à Lebel-sur-Quévillon!», lance-t-elle à l’animatrice. France Beaudoin lui répond alors: «Nous, quelqu’un qui dit que: ‘’Tu es trop loin, puis que c’est sûr qu’on ne viendra pas!’’, c’est sûr que c’est tentant.»
Plus tôt cette année, on avait invité les fidèles de l’émission à inscrire un proche en secret. C’est un rêve pour celle qui habite le Nord-du-Québec. À ses 50 ans, son conjoint lui avait fait un En direct de l’univers qu’elle qualifie comme l’une des plus belles journées de sa vie.
Vous pourrez voir des gens du public de tous les âges, lors de spéciale, qui sera diffusée, samedi à 19h, sur ICI TÉLÉ.
