En direct de l’univers: France Beaudoin dévoile sa première kidnappée du public

Une participante en état de choc

Depuis le début de la semaine, la production se promène sur les routes du Québec, pour enlever des gens de partout dans la province sur 2500 km de territoire: Montréal, Matagami, Beauport et Neufchâtel entre autres. Tout ça en trois jours!

Hier, sur les réseaux sociaux du grand variété, on a publié la réaction de Nancy de Lebel-sur-Quévillon. Regardez l’irrésistible vidéo plus bas.