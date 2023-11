Fin d’Entre deux draps: Virginie Ranger-Beauregard revient sur les grand moments de tournages

«Je pense que mes moments préférés étaient ceux où on faisait découvrir les sketchs à l’équipe technique. Avant que le/la réalisateur/trice nous fasse part de sa mise en place et des déplacements prévus, on faisait le texte une première fois assis sur le lit, tout le reste de l’équipe autour, attentifs à ce qu’on s’apprêtait à tourner.»

En demandant à Virginie de résumer la dernière saison en trois mots, elle choisit «Épicerie, cadeaux et voyage.» Ces mots titillent la curiosité et laissent présager une saison pleine de rebondissements.

Virginie nous livre ensuite une anecdote savoureuse de tournage. Elle se souvient d'une scène où son personnage, Lydia, rentre chez elle, les bras chargés de sacs d'épicerie, pour y trouver Antoine (Pier-Luc Funk) étendu par terre. L'issue de la scène était imprévisible, car la façon dont les aliments se répandaient sur le sol était aléatoire. Étonnamment, la toute première prise s'est avérée parfaite, mais des retakes étaient nécessaires pour des raisons techniques. Toutefois, la spontanéité de cette première prise restait inégalée.