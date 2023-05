Virginie Ranger-Beauregard pose topless dans la savane africaine

Pier-Luc Funk a fait de touchantes confidences lors d'une entrevue avec Valérie Chevalier pour le Magazine VÉRO.

Le comédien est revenu sur le tournage Un été sans point ni coup sûr, au tout début de sa carrière. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé vouloir devenir comédien et il avoue que cet été a changé sa vie. 16 ans plus tard, il revient sur cette expérience marquante et sur sa rencontre avec Jean-Carl Boucher.

